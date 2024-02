La storia dei Mastini al palaghiaccio: issati gli stendardi delle vittorie. E sabato arriva il Pergine

Ci sono i due scudetti della Kronenbourg e la Federation Cup targata Shimano. Ci sono la Coppa Italia e la IHL dell’anno scorso ma anche due vittorie minori che, però, rendono il giusto tributo a chi c’è sempre stato. Da oggi – venerdì 9 febbraio – all’Acinque Ice Arena sono issati gli stendardi che riportano i successi colti dai Mastini Varese (dalle società che hanno portato avanti l’iconico marchio del “cagnaccio”) nella loro storia quasi cinquantennale.

Una proposta che era arrivata da VareseNews lo scorso anno e che ora ha trovato compimento grazie all’iniziativa dell’HCMV che ha installato i banner celebrativi all’americana. Una tradizione inaugurata in America ma ormai importata da molti anni anche nello sport italiano e varesino, visto che al palasport di Masnago ci sono da decenni le bandiere che ricordano i trionfi del passato.

Come riportato nella foto in alto, nell’ordine spiccano i tricolori del 1987 e 1989, l’unica coppa continentale vinta da un club italiano nel 1995, poi i due campionati di Serie C (2001) e Serie B (2003) che furono terreno di coltura per una squadra che da lì a poco ritorno, seppur per breve tempo in quella Serie A che la città non ha più ritrovato dal 2005. Infine la doppietta dell’anno scorso con la Coppa Italia assoluta e con il trofeo della Italian Hockey League. Un piacere per gli occhi degli spettatori che si apprestano a partecipare a un incontro cruciale.

Un’immagine della partita di regular season

È infatti la classica partita da “circoletto rosso sul calendario” quella che i Mastini affrontano sulla pista amica di via Albani sabato 10 febbraio, nel consueto orario delle 18,30. Gli ospiti di turno sono le Linci del Pergine, la squadra che venti giorni fa ha vinto sullo stesso ghiaccio la Coppa Italia, battendo il Caldaro giustiziere del Varese in semifinale.

Ma non solo: lombardi e trentini occupano le prime due posizioni del Master Round (il torneo tra le migliori cinque della IHL, tutte già qualificate ai playoff) e sono distanziate da un solo punto. Guidano i Mastini a quota 28, seguono le Linci con 27 mentre il Caldaro ha perso un giro e ha una partita in meno ma potrebbe ugualmente fare da terzo incomodo sfruttando gli scontri diretti.

In palio, lo ricordiamo, c’è il primato sulla griglia dei playoff, una condizione che garantisce di avere la “bella” casalinga in tutti e tre i turni che portano verso il titolo. Un obiettivo che il Varese non vuole mancare, tanto meno adesso che si è messa al comando. La gara con il Pergine però sarà una battaglia: tra le due formazioni non mancano gli attriti e qualche giocatore trentino ha già dei “pregressi” con la tifoseria giallonera. Nell‘ultimo confronto diretto in Valsugana accadde di tutto: padroni di casa avanti 2-0, Schina espulso per carica violenta sul “solito” Buono (non esattamente un principe di fair-play), reazione violenta dei gialloneri e vittoria epica ai rigori davanti a numerosi tifosi arrivati dalla Lombardia.

Ora si replica all’Acinque Ice Arena in quella che è la terzultima partita della squadra di Czarnecki prima dei playoff e anche per questo motivo – il rodaggio prima della fase finale – l’appuntamento è importante. A dirigere l’incontro sono stati chiamati i signori Basso e Lega con De Zordo e Magliano: buon lavoro anche a loro.