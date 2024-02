Secondo pareggio consecutivo per la Von in casa. Con Dalmine finisce 12 pari

Secondo pareggio casalingo consecutivo per la VON contro Onda Blu Dalmine nella quinta giornata di campionato di Serie C di Pallanuoto. Nonostante un inizio partita a favore dei biancorossoblù con un parziale di 6-3 nel primo quarto, è stata decisiva la rimonta della squadra ospite nel terzo quarto, che gli ha consentito di arrivare agli ultimi 8 minuti di gioco con un solo goal di scarto su Varese. Non è bastato alla Varese Olona Nuoto il goal del vantaggio a 1’15” dal termine per strappare la vittoria: ha gelato i varesini il definitivo pareggio su rigore a 35” dalla fine.

«È stato un ottimo pareggio» commenta il coach Daniele Osigliani. «Siamo amareggiati per il risultato finale visto come si era messo l’incontro nella prima parte. Il terzo quarto è stato folle; giocare è diventato impossibile con sei espulsioni contro. Nel quarto tempo siamo stati bravi a recuperare, ma il rigore a 35’ dalla fine non ci ha permesso di vincere la partita. Spiace non aver portato a casa i tre punti, vista anche la nostra reazione agli eventi. Sotto il profilo tecnico dobbiamo migliorare la gestione della palla: dobbiamo comprendere quando possiamo giocare di istinto e quando dobbiamo metterci più testa. La squadra è giovane, può migliorare. In difesa siamo stati bravi e abbiamo notato come sull’uomo in meno l’aggressività ci aiuta a difendere meglio».

Sabato 24 febbraio alle 19:00, alla piscina comunale di Romano di Lombardia (BG), la VON tornerà in vasca contro RN Orobica «Una partita dura» prosegue Osigliani, «In classifica sono appena dietro di noi. Lavoreremo in settimana per liberare la testa dall’ultimo pareggio e per dare il massimo per portare a casa i tre punti».

La partita in breve

VON 12 – 12 ONDA BLU (6-3; 7-4; 10-11; 12-12).

VON: Brisca, Drammis (C) 1, Sonzini, Belli F. 1, Fioravazzi, Sciocco T., De Michele 3, Pascale, Parma 3, Oleotti 2, Sciocco M., Belli F., Pandolfo 2

ONDA BLU: Tonini, Rota, Aloia, Zanchi 4, Roberti, Rota 1, Madaschi 3, Zavaglia, Locatelli 2, Micheletti 1, Albani 1, Piatti, Gustinelli