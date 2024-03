“A Galliate Lombardo un Postamat… da matt”

«Per non essere da meno del clamoroso Postamat di Daverio, anche Galliate Lombardo ha ora trovato una nuova collocazione a dir poco geniale. Esposta al sole, in zona poco sorvegliata e scivolosa, a cavallo di posteggio disabili. Fate Vobis».

Così ci scrive un nostro lettore in un’email corredata di foto. Abbiamo chiesto qualche delucidazione al Comune di Galliate Lombardo che ci ha fatto sapere che la posizione dei Postamat viene scelta direttamente da Poste Italiane. In questo caso specifico le strisce dei posti auto saranno presto ridisegnate e il posto disabili sarà ripristinato. Com’è giusto che sia. Quanto al fatto che non sia sorvegliato, l’amministrazione fa notare che il Postamat è pieno centro e non è una zona poco sorvegliata essendoci di fianco la Corte Civica e di fronte un parcheggio.