A Venegono Superiore chiuso per due giorni il passaggio a livello di via Baracca

Procedono sulla linea di Trenord Milano Varese i lavori di manutenzione e ammodernamento dei binari.

Dopo i due passaggi a livello di Vedano Olona, chiusi per alcuni giorni nelle scorse settimane, tocca ora a quello di Venegono Superiore, nei pressi della stazione, tra Baracca e via Colombo.

Il passaggio a livello resterà con le sbarre abbassate fino alle 05.30 di giovedì 21 marzo.

Non risultano variazioni negli orari dei treni

Per raggiungere Castiglione Olona e l’oltrestazione dal centro del paese la strada più breve è il sottopasso ferroviario tra via Battisti e via Ferrarin.