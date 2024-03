Al circolo di Cardano il gran finale di Slam poetry, la sfida a colpi di versi

Una serata di poesia, sfidandosi a colpi di versi. È la formula del “poetry slam”, un momento collettivo di poesia che ha attraversato tutto l’inverno al circolo Quarto Stato di Cardano, con il gruppo degli “Scaldachiodi”. E adesso – nel primo fine settimana di primavera – fiorisce il gran finale, l’ultima battaglia a suon di versi, rime, declamazioni.

“Romantici poeti perforativi si abbracceranno agguerriti, amorevolmente valutati da una giuria fatta di popolo”.

C’è chi si affida alla rima baciata e chi trasforma il declamare i versi quasi in canzoni rap, c’è chi evoca emozioni profonde e chi scandalizza con le parole, chi fa dei suoi pezzi quasi scene di cabaret o di teatro, chi legge i versi appuntati sullo smartphone e chi dà spettacolo con raffiche di versi custoditi solo nella memoria. Una vera gara, ma anche in un clima rilassato e che favorisce le risate.

La sfida a colpi di poesia sta animando il circolo di Cardano al Campo da dicembre, con serate molto partecipate. L’8 dicembre i poeti si sono messi alla prova e in competizione sul tema multiforme di “resistenza”, a gennaio sul tema sociale del “lavoro dignitoso”, a febbraio ancora su una traccia creativa, “libertà”.

Questa sera, venerdì 22 marzo, la grande finale.

Con la consueta formula, con doppio round e il pubblico chiamato a votare sulle lavagnette. Queste vengono distribuite a una mezza dozzina di persone in giro per sala, il momento del voto poi coinvolge in alcuni casi gli amici, il tavolo a cui si è seduti. Perché la poesia è un’esperienza collettiva, nella slam poetry.