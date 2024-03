Bialaszewski con ironia: “I loro lunghi? Più tutelati delle superstar in NBA”

BIALASZEWSKI 1 – «Sono contento della prestazione, dello sforzo che abbiamo fatto e dell’approccio: penso che abbiamo giocato molto bene di squadra, ci siamo passati tanto la palla e questo è positivo. Quando giochiamo in questo anno in questa maniera siamo veramente una buona squadra e questo dovrebbe essere il nostro standard. L’ho detto anche ai ragazzi».

BIALASZEWSKI 2 – «Spencer e Ulaneo a Tortona non erano andati bene: oggi abbiamo chiesto loro di giocare con uno sforzo ancora più grande perché incontravamo una squadra molto fisica. La loro prova è stata una delle chiavi della vittoria: abbiamo lavorato molto bene dentro l’area, hanno fatto anche un grosso lavoro difensivo e sono stati veramente molto molto efficaci».

BIALASZEWSKI 3 – «L’arbitraggio? Per quanto riguarda eventuali sanzioni alla panchina ospite dico che durante la partita non mi curo mai di quanto fa lo staff degli avversari. Però dico anche che ho lavorato a lungo in NBA, e forse stavolta i loro lunghi hanno avuto più fischi a favore rispetto alle superstar della NBA».

BIALASZEWSKI 4 – «In coppa facciamo meglio che in campionato? Per la verità nella prima fase c’erano state anche partite difficili, poi penso che dopo la vittoria a Oradea l’atteggiamento è cambiato e abbiamo fatto delle ottime prove anche anche in trasferta, anche con vittorie. Questa sera i giocatori hanno capito quanto fosse importante disputare questo genere di gare».