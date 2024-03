Buiobù insegna ad affrontare le paure al Teatro Giuditta Pasta di Saronno

Primo premio Lucca Teatro Festival “Che cosa sono le nuvole” nel 2019 e premiato nel 2022 al Enfanthéâtre di Aosta 2022, Buioblù è lo spettacolo di BiBo Teatro che va in scena domenia 10 marzo alle ore 16 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno per bambini e famiglie.

Liberamente tratto da “Il gufo che aveva paura del buio” di Jill Tomlinson, lo spettacolo sprona gli spettatori a conoscere ciò che spaventa, per superare le proprie paure.

Il protagonista è Bubu, un piccolo gufo che, contrariamente alla sua natura, teme il buio. Grazie all’incoraggiamento della mamma e dei personaggi che incontrerà, scoprirà le mille sfumature del buio e a non avere più paura di essere ciò che effettivamente è: un uccello della notte.

Bubu scoprirà che il buio non è solo nero come appare, ma è abbagliante, divertente, affascinante, gentile. È quello che non conosciamo a spaventarci! E la paura ha la stessa dignità di tutte le altre emozioni, bisogna solo imparare a gestirla: può trasformarsi in una risorsa aiutandoci a crescere, imparare cose nuove e scoprire risorse che non sapevamo di avere, così finalmente, sotto la luce della luna, Bubu si alzerà in volo!

“Tutti noi, da piccoli, abbiamo avuto paura del buio. È qualcosa di arcaico, radicato profondamente nell’essere umano. Nella storia a cui ci siamo ispirate la paura diventa ancora più forte e lampante proprio perché in contrasto con la natura stessa del gufetto protagonista: lui, di fatto, non si accetta. La paura del buio diventa metafora dei nostri timori più profondi, che attraverso la conoscenza e l’esplorazione di sé, si possono superare.”

Spettacolo di con Alessia Candido e Giulia Nicolosi, scene di Eliana Borgonovo, costumi di Maria Barbara De Marco ed elaborazioni musicali di Riccardo Anfossi.

Produzione di BIBOteatro con il contributo di Residenza Carte Vive 2018, di Regione Lombardia, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Spettacolo e di Fondazione Cariplo.

Maggiori informazioni a QUESTO LINK