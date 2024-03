Convalidato l’arresto dei quattro anarchici entrati sul piazzale di Malpensa

È stato convalidato, al tribunale di Busto Arsizio, l’arresto dei quattro militanti anarchici protagonisti dell’incursione sul piazzale di Malpensa, nel pomeriggio di mercoledì 20 marzo.

I quattro anarchici sono comparsi di fronte al giudice competente, quello di Busto, nella cui area rientra anche l’aeroporto di Milano: i due uomini sono giunti dal vicino carcere cittadino, mentre le due donne sono state interrogate in videoconferenza.

I quattro sono arrivati a Malpensa per un’azione non dimostrativa ma concreta: bloccare il rimpatrio in Marocco di Jamal Kilal, che definiscono loro «compagno». Il tentativo di mercoledì è fallito ma non era la prima volta che il gruppo entravca in azione per sottrarre l’uomo alla Polizia: a febbraio infatti avevano assaltato una Volante della Polizia, in un episodio che aveva suscitato clamore e aveva nuovamente attratto l’attenzione sul vivace mondo antagonista torinese.

L’uomo che volevano liberare ha in capo diverse condanne per reati comuni, ma è considerato dagli anarchici torinesi come un «compagno» , in qualche modo coinvolto nelle lotte (secondo La Stampa sarebbe stato anche autore di scritte contro la polizia).

Come detto l’azione a Malpensa è parzialmente fallita: Jamal Kilal infatti è stato rimpatriato con un volo da Bologna. L’irruzione a Malpensa ha comunque fatto saltare il rimpatrio di un altro cittadino marocchino destinato all’espulsione, in quanto senza documenti: un risultato rivendicato il giorno dopo dai canali antagonisti.



Al di là dell’esito giudiziario, l’irruzione a Malpensa sta suscitando anche un dibattito sulle modalità di accesso e su cosa non abbia funzionato nel sistema di vigilanza, visto che i militanti anarchici sono riusciti ad arrivare sotto all’aereo della Royal Air Maroc senza essere efficacemente contrastati (per quanto già “avvistati” dalla vigilanza interna): un video ripreso dall’aerostazione mostra il gruppo che riesce ad avvicinarsi al velivolo inseguito dagli addetti intorno. Il sindacato di Polizia Siulp ha polemizzato parlando di «caccia alle streghe».