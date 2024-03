Cotta: “Partita difficile”. L’ex Miracoli: “Emozione tornare a Varese”

VARESE – LIGORNA 0-1 | LA SALA STAMPA

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Il rigore forse c’era ma è nella stessa ottima di quello chiesto da Banfi poco prima. È stata una partita difficile, non siamo mai riusciti ad alzare il ritmo, sicuramente per merito del Ligorna ma anche per colpa un po’ del campo, senza voler cercare alibi. Partite che senza quell’episodio finisce pari, ma qualcosa di più abbiamo creato. È così, bisogna accettare il risultato e ripartire. La situazione dell’infereria sta migliorando, ma ci vuole tempo per rientrare al meglio, sto parlando di Di Maira e Mandelli che sono tornati ma non possiamo aspettarci che siano al massimo.

MANUEL LUNARDON (Allenatore Ligorna): È stata una partita difficile, sapevamo che il Varese non perdeva in casa da dicembre. Siamo venuti con un bel piglio e questa vittoria è la dimostrazione di avere un gruppo con mentalità e fame, che ha voglia di lottare e far fatica. Complimenti ai ragazzi, ora inizia un mini campionato per chiudere al meglio. All’andata il Varese ci aveva fatto rosicare con il pareggio nel finale, oggi è stata una partita un po’ più sporca, abbiamo lottato sulle seconde palle e anche il campo ha inciso tanto.

LUCA MIRACOLI (Attaccante Ligorna): Siamo stati bravi a questo tipo di partita, su un campo difficile. Arrivavamo da un pariodo non troppo positivo e avevamo voglia di reagire. Siamo stati bravi a soffire. Sono emozionato perché è la prima volta che tornavo qui al “Franco Ossola”. Ho segnato all’andata e al ritorno, devo dire che sono contento di come sta andando la stagione. Personalmente sono contento, è il mio lavoro fare gol e ci provo sempre.

NICOLO’ COTTARELLI (Difensore Varese): Ci abbiamo provato ma gli episodi non ci hanno premiato. Anche il gol annullato a Molinari, dopo il mio tocco penso che sia arrivato da dietro. Speriamo di ripartire al meglio andando a vincere settimana prossima in casa del Pdhae. La classifica la guardiamo e cerchiamo in settimana di lavorare al meglio per fare il massimo nelle prossime partite.