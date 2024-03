Due auto distrutte in un frontale a Fino Mornasco

Mercoledì mattina alle 9.15 a Fino Mornasco (Co) lungo la Sp27 Valle Mulini incrocio via Regina i vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenuti per incidente stradale frontale tra due auto. Due le persone ferite lievi, due donne di 37 e 75 anni trasportate in ospedale a Fino Mornasco in codice verde.

I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza di una vettura con impianto Gpl e di una batteria dell’altro veicolo coinvolto. In posto polizia locale di Fino Mornasco.