Due centraline per monitorare la qualità dell’aria a Gazzada Schianno: “Un passo avanti per la salute pubblica”

Il Comune di Gazzada Schianno ha attivato una rete per il monitoraggio della qualità dell’aria, composta da due centraline strategicamente posizionate.

La prima centralina, denominata SMART360, è ubicata in un’area ad alta densità di traffico, precisamente in piazza San Bernardino. La seconda, chiamata SMART361, si trova in un’area residenziale e produttiva, tra via Carducci e via Battisti.

Entrambe le centraline sono state progettate per misurare i principali parametri che influenzano la qualità dell’aria, tra cui temperatura, umidità, ozono (O3), biossido di azoto (NO2), anidride carbonica (CO), e le polveri fini PM2.5 e PM10. Inoltre, la centralina posizionata tra via Carducci e via Battisti, misura anche anidride solforosa (SO2) e acido solfidrico (H2S).

Una delle caratteristiche più significative di queste centraline è la capacità di rilevare i dati in tempo reale e di trasmetterli attraverso il sistema GPRS verso una piattaforma cloud. Questo permette non solo una supervisione immediata ma anche una raccolta continua e accurata dei dati relativi alla qualità dell’aria nell’area monitorata.

Per rendere i dati accessibili al pubblico, il Comune di Gazzada Schianno offre la possibilità di visualizzare in tempo reale i dati rilevati dalle singole stazioni e le medie orarie relative ai sette giorni precedenti attraverso il seguente link: https://map.airqino.it/. Inoltre, è possibile consultare i dati storici delle due stazioni tramite il link https://airqino.live/gazzadaschianno.

“Sappiamo, oggi più che mai, quanto sia importante conoscere la qualità dell’aria che respiriamo – spiega l’amministrazione comunale-. Le molteplici attività umane come il traffico veicolare, il riscaldamento domestico o le immissioni industriali, immettono in atmosfera una rilevante quantità di sostanze chimiche , potenzialmente nocive all’uomo e all’ambiente. Questo progetto di monitoraggio della qualità dell’aria rappresenta un importante passo avanti per la salute pubblica a Gazzada Schianno. Per ulteriori informazioni i cittadini possono visitare il sito ufficiale del Comune di Gazzada Schianno comune.gazzada-schianno.va.it o il sito www.airqino.it”.