Esce dal parcheggio e si ribalta a Busto Arsizio

Esce dal parcheggio, si ribalta e danneggia altre due auto. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, in via Bellini a Busto Arsizio quando una donna di 27 anni, forse per una distrazione, si è ribaltata con la sua auto su un fianco mentre usciva da un parcheggio a lato strada.

Probabilmente a causa di una brusca accelerata l’auto è andata a sbattere contro quella posteggiata poco più avanti, a bordo strada, facendo da trampolino alla Peugeot guidata dalla ragazza.

La conducente è rimasta praticamente illesa ma è stata estratta dall’auto in forte stato di shock dai Vigili del Fuoco di Busto Arsizio che sono intervenuti sul posto insieme ad un’ambulanza e la Polizia Locale di Busto Arsizio.