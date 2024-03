Francesco Giubilei presenta il suo libro anti-ecologista ai Molini Marzoli di Busto Arsizio

Nel suo ultimo libro la definisce “follia ecologista” lo scrittore, editore e giornalista Francesco Giubilei che questa sera sarà a Busto Arsizio per presentarlo ai Molini Marzoli attorniato da esponenti di spicco di Fratelli d’Italia a partire dall’europarlamentare Carlo Fidanza fino al sindaco Emanuele Antonelli.

Il libro di Giubilei affronta, da destra, le politiche ambientaliste dell’Unione Europea e i movimenti ecologisti definendoli estremisti. Gli ecologisti che imbrattano i monumenti vengono definiti vandali che deturpano capolavori del passato in nome del cambiamento climatico, così come i comitati per il “no” bloccano la crescita del Paese, mentre le politiche green vengono definite un danno per i ceti più deboli.

Lo scrittore sottolinea il carattere radicale di queste politiche e definisce dirigista l’approccio che l’Occidente in generale e l’Unione Europea in particolare, starebbero assecondando a danno dei cittadini e delle imprese.

Di questo si parlerà questa sera (mercoledì, ore 18,30) con un parterre tutto composto da esponenti di Fratelli d’Italia. Oltre ai due già citati ci saranno il coordinatore provinciale Andrea Pellicini, il coordinatore cittadino Alberto Falciglia e l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso.