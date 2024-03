Giacomo Ogliari torna in gara con il luinese Gabriele Falzone al Motors Rally Show di Pavia

L’ultima gara, Giacomo Ogliari l’aveva disputata esattamente un anno fa quando, terzo assoluto, brindò sul podio del Motors Rally Show di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia.

Ora, sempre insieme al luinese Gabriele Falzone, il pilota della scuderia La Superba, ritornerà sulla pista lombarda per provare per la prima volta la nuova Skoda Fabia RS recentemente arrivata nella factory dell’Erreffe Rally Team.

Sarà una prima volta anche con la squadra di Castelnuovo Scrivia capitanata da Agostino Roda in un weekend, quello tra sabato 6 e domenica 7 aprile, in cui Ogliari avrà modo di togliere un po’ di ruggine e staccare da un intenso periodo lavorativo e personale. “Jack” correrà con una livrea dedicata alla sorella Maria Rachele, per tutti Lilla, scomparsa pochi mesi orsono e all’amico Craig Breen al quale era molto legato.

«Avevo voglia di tornare ad indossare tuta e casco al di fuori delle esperienze formative nelle quali porto all’abilitazione nuovi piloti – spiega Ogliari – A Castelletto di Branduzzo ci sono le condizioni ideali per farlo visto che si tratta di una corsa snella e poco impegnativa. Ho voluto provare la nuova RS di casa Skoda preparata da Erreffe, un team con il quale non avevo mai corso e per il quale gareggiano anche i miei amici Giò Dipalma e “Cobra”, che è stato anche un mio navigatore».

Dopo una breve sessione di test, il driver milanese ha iniziato a prendere confidenza con la vettura che utilizzerà tra pochi giorni insieme all’amico navigatore Gabriele Falzone. Nel 2023, l’equipaggio de La Superba aveva chiuso al terzo posto assoluto a bordo della Ford Fiesta Wrc Plus.

L’ottavo Motor Rally Show inizierà sabato 6 aprile con due prove speciali da nove chilometri per poi svilupparsi domenica con altre quattro prove speciali. L’arrivo è previsto per le 15.19 di domenica 7.