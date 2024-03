Gorillas in crescita, ma i Blitz Ciriè passano a Varese

Seconda partita e seconda sconfitta, questa volta tra le mura amiche del Jungle Field, per i Gorillas Varese battuti dai Blitz Ciriè (17-27) in un incontro finora inedito tra le due franchigie.

L’avvio del match è stato di marca varesina ma la difesa piemontese ha rintuzzato tutti i tentativi di entrare in endzone dei padroni di casa, molto attenti in fase difensiva. Dopo lo 0-0 del primo quarto di gioco, sono i Blitz a marcare i primi punti interrompendo un buon momento da parte dei biancorossi: lancio lungo di De Bastiani per Giraudo e 7-0.

La riscossa di Gorillas è firmata Marabotti: lunga corsa conclusa direttamente in touch down per il 7-6. Ma Cirié replica subito e dopo una serie di lanci precisi trova la giocata del 14-6. Varese brilla sulle corse con Altamura e Marabotti, e così i Gorillas rimettono in equilibrio il match con un touch down trasformato (da due punti) dal quarterback Giorgetti.

Nella ripresa però sono i Blitz a trovare le misure con un buon mix di lanci e corse che mandano nuovamente Giraudo in meta. Il field goal del varesino Edoardo Rizzi accorcia le distanze ma nel quarto quarto sono ancora i Blitz a trovare la via del touch down per poi controllare il forcing finale dei biancorossi.

A guastare la serata dei biancorossi di coach Gaines i troppi errori in red zone e i troppi falli commessi contro i Blitz, che si sono dimostrati avversari ben ordinati ma anche molto concreti. A fine partita il coach statunitense ha sottolineato la crescita e il grande impegno dimostrato dagli atleti varesini che però devono continuare a impegnarsi in vista della trasferta sarda contro i Crusaders Cagliari.