Il consiglio comunale dei ragazzi in visita al Municipio di Cislago

Anche gli studenti membri del consiglio comunale dei ragazzi nel processo partecipativo avviato dall’amministrazione comunale di Cislago per la revisione del Piano di Governo del Territorio. È dei giorni scorsi la visita dei giovani studenti al Municipio di Cislago, dove sono stati accolti dall’amministrazione comunale.

“Per quel che riguarda i più giovani, sono previsti incontri e attività laboratoriali con bambini e ragazzi, in modo possano far sentire la loro voce, segnalando quello che si aspettano dal proprio paese – spiegano dall’amministrazione comunale –. I ragazzi del consiglio comunale dei ragazzi hanno potuto visitare gli spazi comunali, dove sono stati accolti da sindaco, assessori e dai dipendenti comunali che hanno spiegato loro le funzioni e i compiti dei vari uffici”.

Continuano: “In Sala Consiglio, sono stati coinvolti nell’attività legata al PGT, nell’elaborazione di spunti, idee e progetti. Dopo aver spiegato loro quanto sia importante per l’Amministrazione renderli protagonisti nel cambiamento della propria città, i ragazzi, attraverso un’attività laboratoriale che li ha coinvolti attivamente, hanno formulato contributi personali di varia natura.

Il passo successivo sarà la costruzione di un questionario, da sottoporre a tutti gli alunni della scuola, con lo scopo fornire idee e suggerimenti rispetto a come vedono il loro paese e a come si potrebbe eventualmente migliorare”.