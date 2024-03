Il Grand Prix della Valbossa incorona Pisani e Banfi

Federico Pisani, del Team Attiva Salute, e Greta Banfi del Team Race Tex, sono i vincitori del 31° Grand Prix della Valbossa, la gara di Azzate inserita nel calendario del Piede d’Oro e organizzata dai Runners Valbossa su un percorso suggestivo e impegnativo con partenza e arrivo all’oratorio del paese.

La bella giornata, dopo gli acquazzoni delle domeniche precedenti, ha permesso di riportare grandi numeri in corsa: oltre 530 i partecipanti con una nutrita rappresentanza (170) di iscritti alle classifiche del Piede d’Oro, per un percorso di 9,9 chilometri affiancato dal “corto” di 5 chilometri e dal minigiro di 500 metri per i più piccoli.

A coprire il tracciato prima di tutti è stato dunque Pisani che ha concluso in 34’43” distaccando di un minuto il secondo classificato, Simone Marcolli, della Varese Atletica (già vincitore di una StramAzzate). Il podio di giornata è stato completato da Lorenzo Ferraro – non iscritto al Piede d’Oro – seguito da Ferdinando Mignani (Cassano Magnago) e Alessandro Losa (GS Bognanco). Tra i primi del lotto anche i vari Giuseppe Bollini, Paolo Ballabio e Simone Carlo Prina, tutti animatori delle classifiche del circuito podistico varesotto.

In campo femminile invece Greta Banfi ha imposto il suo ritmo lasciandosi alle spalle Martina Menegotto che ha chiuso in 45’39” e si è tolta la soddisfazione di vincere la classifica del Piede d’Oro (Banfi non è iscritta al circuito) regalando così una gioia alla società organizzatrice. Valbossa che festeggia anche la terza piazza assoluta di Sofia Barbetta seguita in classifica da Chiara Paola Naso (Attiva Salute), Elisabetta De Zulian (Arcisate), Paola Turriziani (Runners Varese) e Antonella Panza (Whirlpool).

Oltre alle premiazioni consuete, al termine della corsa è stato consegnato anche un giusto riconoscimento a Stefano Iarato, da oltre 10 anni prezioso collaboratore del Piede d’Oro. Iarato si è occupato a lungo di gestire il cronometraggio elettronico delle gare insieme ad Andrea Frigo: ora lascerà l’incarico per motivi familiari ma si è meritato l’applauso di tutti gli appassionati e ha ricevuto in dono una targa per il suo impegno.

Archiviato il Grand Prix, è però già tempo di pensare al prossimo appuntamento: domenica 24 marzo si corre a Cadrezzate con Osmate grazie all’organizzazione del Joint Running Club. La particolarità della “Corri sul Lago di Monate” è l’orario: si gareggia infatti nel pomeriggio con start alle 14,45.

PIEDE D’ORO 2024 – CALENDARIO

3 marzo: Varese – Marciando per la Vita (L. Ponti | I. Bianchi)

17 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (F. Pisani | G. Banfi)

24 marzo: Cadrezzate con Osmate – Corri sul Lago di Monate

7 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga

14 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino

28 aprile: Gallarate – Life Run 10

5 maggio: Malnate – Città di Malnate

12 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run

19 maggio: Malgesso – Corri con Lidio

26 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme

9 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca

15 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight

23 giugno: Brinzio – Trofeo della Balena

7 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

14 luglio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

15 settembre: Besozzo (Cardana) – Camminata Alpina

22 settembre: Besnate – Gsp Purple Run

29 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

6 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

20 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili