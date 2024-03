In Via Marconi a Cassano servono interventi. “Serve semaforo a chiamata”

«Due nuove mozioni per il bene della comunità»: così la “Lista Tommaso Police Sindaco” presenta due mozioni «cruciali per il miglioramento della sicurezza e dell’efficienza dei servizi alla comunità»: saranno discusse in consiglio comunale a Cassano Magnago.

La prima ha per titolo “Interventi Urgenti per la Sicurezza Stradale di Via Marconi”, teatro anche di un grave incidente a un ragazzino delle medie.

«Questa mozione – dice Tommaso Police – mira a risolvere la problematica della sicurezza stradale in Via Marconi, una delle arterie più trafficate della città. Si propone l’installazione di spartitraffico e semafori a chiamata “intelligente” per moderare la velocità dei veicoli e assicurare un attraversamento sicuro per pedoni e ciclisti. L’iniziativa, che segue l’incidente di un giovane concittadino, sottolinea l’urgenza di interventi tempestivi. È giunto il momento di agire senza ulteriori indugi».

La seconda mozione invece ha per titolo “Supporto al Gruppo di Protezione Civile con un nuovo veicolo”.

«La seconda mozione riconosce e valorizza il lavoro svolto dal Gruppo di Protezione Civile di Cassano Magnago, particolarmente apprezzato durante il periodo pandemico. Per potenziare la loro operatività, si sollecita l’acquisto o il noleggio di un nuovo veicolo speciale, adeguatamente equipaggiato per affrontare ogni emergenza. Questa richiesta, emersa dal dialogo con il Gruppo, rappresenterebbe un gesto significativo in occasione del 10° Anniversario della sua costituzione».

«Invito la Giunta Comunale a considerare seriamente queste proposte, che mirano a garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini» commenta ancora Police. «Auspichiamo che il dibattito in Consiglio Comunale sia costruttivo e conduca all’approvazione di entrambe le mozioni».