La Città Giardino si prepara alla seconda tappa del Ci.Gio.Va: tornei scacchistici Under 16

Sabato 23 marzo, alle 14.30 presso le sale dell’oratorio di Sant’Ambrogio (via Lazzaro Papi 7, Varese), prenderà il via la seconda tappa del Ci.Gio.Va, noto circuito di tornei scacchistici dedicati agli Under 16 della provincia (e non solo).

Dopo la prima tappa di Azzate, con la presenza record di 64 partecipanti, per la prima volta entra nel circuito Varese che con la società scacchistica “Città di Varese” in questo ultimo anno sta portando avanti una serie di iniziative dedicate ai giovani scacchisti in tutto il territorio del capoluogo di Provincia. Una promozione che attraverso corsi dedicati in sede e nelle scuole, tornei dedicati agli studenti e altre iniziative sta portando anche la Città Giardino al centro dello scacchismo giovanile.

La tappa di Varese, la seconda di cinque, vede ai vertici delle relative classifiche Pietro Tonta (Under 8), Luca Laino (U10) Andrea Falzone Crespi (U12), tutti e tre del circolo di Azzate, e Daniele Carlini (U16) del circolo di Cocquio. Vedremo chi riuscirà a scalzarli dal vertice ricordando comunque che quello che conta è il sorriso di ognuno al termine di ogni partita.