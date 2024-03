La Futura ritrova la vittoria: battuta Montecchio in quattro set

Posticipo vincente per la Futura Volley Giovani che, insieme al campo di casa del PalaBorsani, ritrova anche il successo. Le Cocche superano 3-1 (25-20; 27-25; 22-25;25-21) la Ipag Monteccho nell’incontro disputato lunedì sera e valido per la terza giornata di ritorno della pool promozione della A2 femminile.

Busto deve però sudare parecchio contro una Ipag che non ha più da chiedere al campionato. Le biancorosse non brillano, rispetto ad altre occasioni ma si affidano alla solidità del muro (19 i punti nel fondamentale) e alle giocate di Lea Cvetnic che mette 16 palloni a terra, viene votata MVP ed è decisiva per portare a casa i tre punti. Doppia cifra anche per Zanette (14) e Furlan (13).

Montecchio ci ha messo il cuore ed è arrivata a un passo dal tie-break grazie soprattutto alla bontà della fase difensiva e a un servizio incisivo che ha messo in difficoltà la Futura. Quattro atlete in doppia cifra per la Ipag con Bellia a quota 18.

Nel primo parziale le cocche mettono le cose in chiaro sin dalle prime battute in cui pigiano sull’acceleratore; si fa male però Conceicao per una botta al ginocchio destro, sostituita da Bosso. Le bustocche si prendono comunque un pesante +8 che non lascia scampo alla Ipag e chiudono 25-20.

Cambia però tutto nella seconda frazione: prima il servizio di Bosso spacca gli equilibri con un break da 5-0, pii Montecchio torna in carreggiata, insegue nonostante il 22-16 biancorosso e rimonta sino al 23-23. Botezat addirittura sorpassa ma poi la Futura ribalta la volta vincendo 27-25.

Nel terzo set coach Amadio opta per Pomili in campo, ma cambiano gli equilibri ed è la Ipag a fare ancora la voce grossa tenendo ritmo e vantaggi per la prima volta nel match. Busto rimonta sino al -1 e si presenta di nuovo in volata ma stavolta è la Ipag a dare l’ultimo strappo con Botezat per il 22-25.

Quarta frazione nel segno del grande equilibrio, poi il primo break è di Montecchio grazie a Bellia. La Futura però inverte la rotta ma ancora una volta si decide tutto nel finale: qui sale in cattedra Cvetnic per il break del 25-21 conclusivo.

Decisi ormai i posti playoff con Messina, Macerata e Talmassons a contendersi, insieme alle biancorosse, il secondo slot promozione insieme a Perugia già matematicamente in A1. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato prossimo in casa dell’Esperia Cremona.