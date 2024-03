Lite a Rebbio finisce a coltellate, giovane in ospedale

Nella serata di ieri la Polizia di Stato di Como ha denunciato per lesioni aggravate un cittadino egiziano di 18 anni. Il giovane era ospite della struttura di accoglienza all’interno della parrocchia di San Martino di Rebbio. Le volanti sono intervenute a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE e, insieme a personale del 118, hanno constatato che all’interno di una stanza della struttura vi era un diciannovenne egiziano con evidenti ferite, sul volto e su un polso, provocate da un’arma da taglio.

Gli agenti hanno immediatamente raccolto le testimonianze dei presenti e del responsabile della struttura accertando che poco prima vi era stata una lite tra due ragazzi culminata con l’accoltellamento di uno dei due stranieri e l’allontanamento repentino dalla struttura da parte dell’aggressore.

Mentre il ragazzo ferito è stato portato in ospedale in codice giallo, i poliziotti hanno rintracciato l’aggressore e lo hanno portato in Questura dove è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate.