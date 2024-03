Lo spazio Dolcemente Mamma e Papà per neo genitori si presenta

Diventare genitori significa doversi adattare a molti cambiamenti fisici, emotivi e sociali. La nascita di un figlio rappresenta un momento di aumentata vulnerabilità in cui avviene una ristrutturazione della propria identità, un riadattamento all’interno della relazione di coppia e una riconfigurazione dei rapporti con le famiglie di origine.

Per questo tra le iniziative a sostegno della genitorialità promosse dalle Mamme in cerchiodi Azzate, c’è lo spazio Dolcemente Mamma e Papà che, con cadenza settimanale ogni martedì e giovedì mattina dalle ore 10 alle 12, accoglie i neogenitori in uno spazio di confronto e per colloqui individuali o di coppia gestito da due psicolofhe del Centro per la famiglia La Casa di Varese.

L’Apericena delle Mamme in cerchio in programma sabato 2 marzo alle ore 17 nella sede dell’associazione sarà l’occasione per genitori e famiglie di condividere il piacere dello stare insieme e conoscere le prfessioniste coinvolte nel progetto.

UNO SPAZIO PER NEO MAMME E NEO PAPÁ

Nella cornice delle misure preventive rivolte alla famiglia, Regione Lombardia ha istituto la sperimentazione dei Centri per la Famiglia. Il progetto denominato “Centro Famiglia la Casa di Varese” ha portato all’istituzione dello spazio «Dolcemente Mamma e Papà, ospitato dalla sede dell’associazione Mamme in Cerchio con due incontri fissi, ogni settimana.

Ogni martedì e venerdì, dalle ore 10 alle 12, le psicologhe de La Casa di Varese incontrano i neogenitori in momenti di confronto che sono interventi di prevenzione, finalizzati alla ricerca di risposte a specifici problemi di natura relazionale, sociale, educativa e affettiva che riguardano neo mamme e neo papà come singoli, o nella loro nuova dimensione di coppia-genitoriale (per accedere al servizio chiamare il numero 348 664880 – SCOPRI DI PIU’).

Lo spazio Dolcemente Mamma e Papà sta generando “un miglioramento della capacità di raccolta di bisogni di primo livello, tipici dell’evoluzione del ciclo familiare e non correlati con problematiche di fragilità conclamata e una migliore decodifica della domanda, oltre a un orientamento, dove ritenuto necessario, verso interventi specialistici o verso una presa in carico da parte di altri Servizi”, spiega Giuseppe Tarantino, direttore generale della Fondazione La Casa di Varese onlus.

Dolcemente Mamma e Papà consente ai neogenitori di confrontarsi con persone che stanno vivendo la stessa esperirenza inuno spazio gestito da due psicologhe che hanno modo così di portare avanti un lavoro di gruppo “visto come metodologia di intervento più adeguata a lavorare con e per le famiglie – aggiunge Tarantino – Un aforma di community-care finalizzata a prevenire l’isolamento delle neomamme e dei neopapà, a promuovere senso di appartenenza e stimolare l’aumento di resilienza e di capacità di agency”.

L’APERICENA DELLE MAMME IN CERCHIO

Dal suo inizio lo spazio Dolcemente Mamma e Papà ha operato 51 incontri di gruppo coinvolgento 271 genitori tra mamme e papà, tutti invitati, assieme alle loro famiglie e chi avessse il piacere di conoscere questa realtà, all’Apericena con le Mamme in cerchio in programma sabato 2 marzo alle ore 17 nella sede dell’associazione in via Volta 44, ad Azzate.

“Condivideremo del buon cibo (se vuoi porta qualcosa anche tu) e la gioia di stare insieme” scrivono le prmotrici nell’invito.

Alla serata saranno presenti le psicologhe specializzate in ambito perinatale della Fondazione La Casa di Varese. QUI LA LOCANDINA DELL’EVENTO