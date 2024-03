Samuel Salamone, da Busto Arsizio al palco con Emma Dante passando per miss Drag Queen

A 33 anni è tornato nella sua Busto Arsizio da vincitore. Samuel Salamone oggi fa il pieno di applausi al Piccolo di Milano come attore della commedia della regista Emma Dante “Re Chicchinella”, sold out da oltre tre settimane e pronto ad una tourneè di due anni in giro per l’Italia e l’Europa.

La commedia prende le mosse dal Pentamerone (Lo cunto de li cunti) di Giambattista Basile, autore del seicento napoletano, ed è l’ultimo spettacolo di un trittico che la grande e acclamata regista teatrale ha adattato per il teatro.

Samuel oggi ringrazia la sua professoressa Patrizia Fazzini, del liceo Candiani dove ha frequentato l’indirizzo cinematografico: «Fu lei a farmi conoscere a 16 anni Emma Dante portando la classe a teatro per vedere “Cani da bancata”». Ma in casa Salamone il teatro si respirava già grazie alla mamma che recitava al Sociale con Delia Cajelli.

Dopo il liceo ha iniziato il suo lungo percorso che l’ha portato dov’è oggi «un anno di scuola alla Paolo Grassi a 20 anni e poi sono stato espulso. Ero troppo libero e molto critico nei confronti di alcuni professori».

Ha fatto l’animatore di feste di compleanno, il cameriere, il mimo alla Scala: «Ho sperimentato tanto poi sono andato a Perugia per studiare comunicazione internazionale, lì ho lavorato al teatro Stabile dell’Umbria. Dopo l’università sono andato in Spagna, dove tutt’ora vivo, ma prima (a 24 anni) sono diventato miss Drag Queen».

Proprio grazie all’esperienza da drag queen è riuscito a ritagliarsi uno spazio nella Compagnia sud costa occidentale, della regista siciliana: «Interpreto una delle 9 damigelle del re. Siamo vestite da galline e l’esperienza queer mi ha aiutato molto». Nello spettacolo interpreta anche il dottore che estrarrà la gallina finita dalle uova d’oro entrata dentro il re.

Samuel ricomincerà presto a viaggiare grazie alla tournée per i teatri d’Italia (Pisa, Venezia, Padova, Cremona) e in Europa: «Il mio è un sogno di ragazzo che si realizza».