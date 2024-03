Shopping, è sbocciata la primavera a FoxTown di Mendrisio

É sbocciata la primavera a FoxTown di Mendrisio (Svizzera). Le nuove collezioni sono arrivate negli oltre 160 stores della “Città della Volpe”, proponendo uno spettacolo di colori vivaci pronti a rivoluzionare il guardaroba.

Questa stagione è l’occasione perfetta per dare un tocco di vitalità al tuo stile con le tendenze della moda più attuali: dai colori accesi alle stampe floreali, passando per tessuti leggeri e confortevoli, tutto è pensato per affrontare la bella stagione con eleganza e freschezza. Che tu sia un amante del classico o un audace sperimentatore, troverai ciò che fa per te, abiti, accessori e calzature ti aspettano nelle nostre boutiques.

E per le occasioni speciali in arrivo, FoxTown è il paradiso dello shopping: una vasta selezione di abiti eleganti per adulti e bambini, completi sartoriali e accessori raffinati ti aspettano a prezzi vantaggiosi, con sconti dal 30% al 70% tutto l’anno.

Inoltre, c’è più gusto a fare shopping a FoxTown: tra i 9 bar e ristoranti presenti potrai concederti una pausa rigenerante tra un acquisto e l’altro, con proposte culinarie per tutti i gusti.

FoxTown è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle 11:00 alle 19:00 ed è facilmente raggiungibile in auto o in treno, grazie al collegamento diretto con la stazione ferroviaria di Mendrisio San Martino. Domenica di Pasqua chiuso.

Per rimanere sempre aggiornato su promozioni e novità, seguici su Facebook e Instagram o visita il nostro sito FoxTown.com e per ottenere ancora più privilegi scarica l’App FoxPrivilege.