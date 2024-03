Tracciatura delle ceneri, la certezza di un legame eterno

Nella foto: Nicola Caccia e i figli Walter e Matteo, titolari di Onoranze Funebri Caccia Services

La cremazione è diventata una delle pratiche funebri più richieste in Lombardia, tuttavia sono molte le persone che non conoscono bene gli aspetti tecnici e amministrativi che la caratterizzano e ciò alimenta ancora qualche pregiudizio.

Uno dei dubbi più frequenti riguarda l’effettiva provenienza delle ceneri. “Come posso essere certo che le ceneri del mio caro siano veramente le sue?”.

Una domanda spiazzante, ma comprensibile visti i drammatici casi di cronaca che in passato sono stati riportati da giornali e telegiornali, legati alla gestione di alcuni Crematori italiani.

Prima di tutto è importante sottolineare che al fine di prevenire qualsiasi forma di errore, i Crematori sono tenuti ad applicare rigidi protocolli di sicurezza, nel pieno rispetto del D.P.R. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria).

Tuttavia, per affrontare queste legittime preoccupazioni, Caccia Services Srl di Busto Arsizio, ha introdotto un nuovo servizio dedicato alle famiglie che scelgono la cremazione, la tracciatura delle ceneri.

Questo servizio risponde alle esigenze dei familiari del defunto di avere una garanzia in più, mentre si trovano ad affrontare il già difficile momento del lutto. Oltre a fornire una sicurezza tangibile, assume un significato simbolico profondo, rappresentando la forza di un legame eterno che nemmeno la morte può spezzare.

Come funziona il servizio?

Al momento del commiato finale il personale di Caccia Services Srl dividerà un coin ignifugo a forma di cuore in due parti che sono contrassegnate dallo stesso codice univoco.

Una metà firmata da un parente verrà posizionata nel feretro e accompagnerà il defunto nel suo ultimo viaggio verso la cremazione, mentre l’altra metà verrà lasciata ai familiari.

Una volta effettuata la cremazione, l’urna contenente le ceneri verrà riconsegnata alla famiglia insieme alla metà del coin spezzato.

In questo modo la famiglia non solo avrà la certezza indiscussa che la procedura è stata eseguita in conformità al Regolamento ma sarà in possesso di un simbolo tangibile di amore eterno, che supera il tempo e le avversità: un cuore che si spezza ma che alla fine si ricompone.

Una connessione indissolubile tra la Famiglia e il proprio Caro.

Per maggiori informazioni su questo servizio vi invitiamo a visitare la pagina dedicata del sito web, cliccando qui.

Caccia Services S.r.l.

Corso Sempione 8/ter, Busto Arsizio

Tel. 0331 629105

Email: info@cacciaservices.it