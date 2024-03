Ubriaco aggredisce medici e guardie all’ospedale Sant’Anna di Como

Calci e pugni al personale medico, alle guardie dell’ospedale e agli agenti della polizia di Stato che fa scattare le manette.

Il tema della sicurezza negli ambienti di lavoro sanitari per utenti e personale medico torna di stretta attualità. È il caso di quanto avvenuto a Como dove nel tardo pomeriggio di giovedì, la Polizia di Stato ha arrestato un ecuadoriano di 25 anni, residente a Como e con svariati precedenti penali, accusato di lesioni aggravate, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e ubriachezza molesta.

Verso le 18 le pattuglie sono intervenute presso l’ospedale S. Anna di S. Fermo della Battaglia per la segnalazione giunta al 112 NUE che indicava la presenza di un uomo violento che aveva aggredito dapprima il personale sanitario e successivamente le guardie di un istituto di vigilanza privata in servizio alla struttura sanitaria pubblica – entrambe hanno riportato contusioni ritenute guaribili in 7 giorni – poco è cambiato quando poi sono intervenuti i poliziotti che tra calci pugni e sputi sono stati aggrediti a loro volta.

Con molta fatica gli agenti sono riusciti a contenere il 25enne e assicurarlo nella cellula posteriore della Pantera per trasferirlo in questura dove ha perseverato nella sua condotta violenta e non collaborativa, infine è stato identificato e, dalle denunce raccolte dalle guardie giurate e dai precedenti penali collezionati nel tempo, tra cui resistenze, oltraggi e una denuncia per maltrattamenti nei confronti dei genitori, è stato infine arrestato.

Gli agenti hanno avvisato il P.M. di turno che ha disposto di trattenerlo nelle camere di sicurezza della questura, in attesa del processo con il rito del direttissimo previsto per le 11 di sabato.