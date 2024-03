Weekend con ombrello e maglione, schiarite a Pasquetta

Chi passerà la Pasqua in montagna lo farà con camino acceso ammirando abbondanti nevicate dalla finestra; sulle Prealpi, e in pianura idem, al posto della neve ci sarà pioggia, anche intensa e diffusa. Solo a Pasquetta, lunedì dell’Angelo, sarà possibile tornare, forse, a vedere qualche schiarita pomeridiana.

C’èst la vie: chi pensava alla scampagnata e al pic-nic all’aria aperta dovrà fare i conti con una “vasta circolazione depressionaria sull’Atlantico sospinge correnti umide meridionali che risalgono dal Mediterraneo accompagnando il transito di perturbazioni sull’Italia settentrionale nel fine settimana di Pasqua“, spiegano dal Centro geofisico prealpino. “Il tempo migliorerà dal pomeriggio di S. Angelo grazie alla rotazione dei venti in quota da Ovest ed arrivo di masse d’aria meno umida“.

Dunque per venerdì “Cielo coperto con piogge sparse, più frequenti al mattino su Lombardia occidentale, Ticino e fascia prealpina. Limite neve in rialzo da 1500 m a 1800 m. Sulla pianura orientale perlopiù asciutto e parziali schiarite verso sera.“

Sabato “ancora coperto con piogge, al mattino solo su Piemonte e Lombardia occidentale con rare schiarite all’Est. Nel pomeriggio precipitazioni diffuse, via via più intense su tutta la fascia pedemontana e sulle Prealpi accompagnate da rinforzi di vento da E-SE. Possibile qualche temporale in serata. Neve sulle Alpi oltre 1800 m“.

Domenica “giornata grigia, cielo coperto, piogge diffuse, localmente intense sulla fascia prealpina. Neve abbondante sulle Alpi oltre 2000 m. Ventilato da Est-SE“.

La tendenza per inizio settimana: lunedì 1 aprile: al mattino ancora piogge, anche a carattere di rovescio o temporale. Nel pomeriggio variabile, sole e nuvole. Clima fresco, massime 13/16°C. Martedì 2: soleggiato, torna il bel tempo primaverile.