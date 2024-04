A Castelseprio ritorna il Mercatino dell’usato. E si prepara la magia del Mercatino dei bambini

Domenica 14 aprile le strade di Castelseprio si animeranno con il ritorno del consueto Mercatino dell’Usato, un evento che segna l’inizio di una serie di iniziative culturali e ricreative organizzate dall’Associazione del Seprio. Infatti il mercatino si svolgerà ogni seconda domenica del mese.

Ma non è tutto: i preparativi sono già in corso per la 7° Edizione del Mercatino dei Bambini, che si terrà domenica 12 maggio, in concomitanza con il mercatino dell’usato.

Il segretario dell’associazione, Davide Fogliano, condivide l’entusiasmo per questi eventi: «Grazie al patrocinio del Comune di Castelseprio e alla collaborazione con l’oratorio, siamo riusciti a unire due eventi che rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità. Il Mercatino dei Bambini, in particolare, è diventato un appuntamento imperdibile. Per un giorno, i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni possono trasformarsi in piccoli imprenditori, barattando o vendendo i giochi che non usano più, in una giornata all’insegna dello stimolo e dell’allegria».

L’evento non solo offre ai più giovani l’opportunità di imparare il valore del commercio e del riutilizzo in modo divertente, ma è anche un momento di incontro e di festa per tutta la comunità.

Ma le sorprese non finiscono qui: l’associazione è al lavoro anche per la terza Edizione del Palio, prevista per quest’anno, con alcune “belle sorprese”.

“Per chi fosse interessato a iscrivere i propri figli al Mercatino dei Bambini, è possibile farlo contattando l’associazione al numero 3515190130. Si raccomanda di affrettarsi, in quanto i posti sono limitati, partecipazione gratuita. Non perdete l’occasione di partecipare a questi eventi unici che celebrano lo spirito di comunità e l’entusiasmo dei più piccoli. Vi aspettiamo a Castelseprio!”.