Il 22 aprile 2024 a Capannori (Lucca), in occasione della Giornata Internazionale della Terra è stato assegnato il premio “Jean Giono” a Daniele Zanzi.

Il Premio “Jean Giono” è destinato a persone che si siano contraddistinte per la promozione e per la realizzazione di impianti di vegetazione legnosa (alberi e arbusti) in Italia o all’estero, ma anche per la cura e la preservazione del patrimonio arboreo. La manifestazione è promossa da Fondazione Alberitalia ETS, insieme a Veneto Agricoltura.

Il Premio si ispira alla storia di Elzéard Bouffier, protagonista del romanzo “L’Uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono (1895 – 1970). Uno schivo antieroe, Bouffier, che negli anni oscuri della guerra compie una silenziosa quanto straordinaria opera di rimboschimento delle spoglie pendici di un’arida vallata della Francia meridionale, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, vicino al piccolo villaggio di Vergons, ridando vita alla terra e alla comunità del luogo.

Daniele Zanzi ha vinto il premio “Jean Giono” nella categoria dei Tecnici con competenze agro-forestali.

La candidatura di Daniele Zanzi è stata proposta dall’associazione Amici della Terra di Varese per la sua attività di “valutazione del patrimonio arboreo nel senso della cura e tutela, privilegiandone il recupero e lo sviluppo in contrasto con i criteri opportunistici e commerciali spesso purtroppo prevalenti anche in ambiti operativi pubblici. Da cui il netto rifiuto di abbattimenti ingiustificati. Inoltre il dott. Zanzi in questi anni, con grande passione, esperienza e capacità professionale, è sempre disponibile in spirito volontaristico a collaborare con la nostra Associazione, altre strutture associative o semplici cittadini per lo sviluppo e difesa del patrimonio verde del nostro territorio, ottenendo spesso con il prestigio e la forza di dati culturali e tecnici, la correzione di molti degli improvvidi interventi avviati da privati o pubbliche Amministrazioni”

Il premio “Jean Giono” consiste in 250 giovani alberi prodotti dal “Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta” di Veneto Agricoltura, da mettere a dimora in un luogo scelto dal vincitore. Daniele Zanzi ne destinerà 125 alla città di Varese, da mettere a dimora in aree pubbliche, e 125 alla città di Pordenone, dove recentemente è stato abbattuto un filare di tigli storici per la costruzione di un’area sportiva.

Si ringrazia l’Associazione Amici della Terra, la Fondazione Alberitalia e Veneto Agricoltura.