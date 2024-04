A Gallarate attive le sei colonnine elettriche di ricarica

A Gallarate completato l’intervento di installazione delle colonnine di ricarica comunali, sei impianti attivati grazie a un bando di Regione Lombardia.

A “celebrare” l’attivazione di tutti i punti si sono ritrovati alla colonnina di via Riva (di fianco al casello dell’autostrada) il sindaco Andrea Cassani, i membri della giunta e i tecnici di EMobility, l’azienda che gestirà il servizio per un anno. La colonnina di via Riva è da 50kW, del tipo per ricarica fast che consente di “fare il pieno” in un tempo di 5-10 minuti.

Sono invece di tipologia normale le altre: quella in via Forze Armate (di fianco a casetta dell’acqua) nel quartiere di Arnate, un’altra non troppo distante, in via De Magri, vicino al museo Maga; una al centro commerciale Laghi, tra Cascinetta e Cajello, una in via Vigorelli a Sciarè, nel parcheggio del centro polifunzionale del Comune. E infine una in via Solferino, quartiere Ronchi, all’ingresso superiore di Parco Bassetti.

Le colonnine «possono essere attivate utilizzando le applicazioni più comuni» ha spiegato il sindaco Cassani. Con le colonnine il Comune svolge un ruolo per così dire attivo: infatti gli introiti delle ricariche andranno all’ente. La prima prova di attivazione è stata fatta con una Smart elettrica della Polizia Locale.