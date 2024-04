A Inarzo una serata dedicata a “Il Paciarisott” di Giuseppe Agnesina

Il Comune di Inarzo, attraverso l’Assessorato alla Cultura, propone un nuovo appuntamento che si terrà l’11 aprile 2024, dedicato agli appassionati di letteratura e storia locale. L’iniziativa, che fa parte della serie di “Incontro con l’Autore”, vedrà protagonista Giuseppe Agnesina che presenterà il suo libro: “Il Paciarisott – Ricordi della Gallarate d’un tempo”.

L’opera di Agnesina ci trasporta in un viaggio emozionale nella Gallarate di un tempo, ormai lontana dalla realtà contemporanea. Attraverso episodi di vita vissuta e ricordi della propria adolescenza, l’autore ci offre uno spaccato intimo e nostalgico di una città che ha marcato indelebilmente il suo percorso di vita e formazione. Senza concedersi a facili indulgenze, Agnesina riesce a coinvolgere il lettore, facendolo immergere in un passato ricco di emozioni e significati profondi.

In poco meno di duecento pagine, Giuseppe Agnesina traccia, con spunti reali, episodi di vita vissuta in quella Gallarate che ormai non c’è più… e lo fa riannodando i suoi anni della gioventù.

Le vicende raccolte si dipanano dagli Anni ’50 fino ai primi Anni ’70, tra la Piazza Libertà e la gita a Santa Caterina del sasso. L’autore, tuttavia, rimane anche saldamente ancorato alla casa paterna di via Campo Sportivo, dove intrecci di grande storia si mescolano alla piccola senza mai prevaricarla.

Vere sono le emozioni che coinvolgono direttamente l’autore: s’intuisce che di quegli anni, della “sua” Gallarate Giuseppe Agnesina va giustamente orgoglioso.

La serata sarà moderata da Emiliano Pedroni, che guiderà il pubblico attraverso le pagine di “Il Paciarisott”, esplorando tematiche, aneddoti e curiosità legate all’opera e al suo creatore.

L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 presso il Salone dell’oratorio, situato in Via Vanetti 5 a Inarzo. L’ingresso è libero.