Ad Arsago Seprio Claudio Montagnoli si ricandida e sfida Fabio Montagnoli

Ad Arsago Seprio le elezioni saranno una sfida tra omonimi: l’ex sindaco Claudio Montagnoli ha deciso infatti di tornare sulla scena amministrativa, candidandosi come alternativa a Fabio Montagnoli, l’uscente sostenuto dai partiti di centrodestra.

La corsa di Claudio Montagnoli, sindaco per quattro mandati tra anni Novanta e anni Duemila (dal 1995 al 2004 e poi dal 2009 al 2019), era data per ufficiale già da un po’, ma lo diventa davvero con la presentazione del nome della lista – Tradizione e innovazione – e del simbolo elettorale. Che riporta – caso insolito – il ritratto dello stesso candidato, evidentemente per evitare ogni confusione agli elettori.

Claudio Montagnoli, che oggi è presidente della Fondazione Il Girasole, si presenterà sabato 6 alle 11, con l’inaugurazione del “point”. Che sarà in via Matteotti, proprio accanto a quello dell’altro Montagnoli, il sindaco uscente che ha aperto il suo spazio elettorale un mese fa.