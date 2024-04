“Anche a Cantello per il Salone del Mobile non c’è più una camera libera”

«Sono circa vent’anni che è così, siamo tutti pieni da settimane per il Salone del Mobile, uno degli eventi di maggior richiamo d’Italia, d’Europa e forse del mondo. È logico che anche sul tutto il territorio questo si riverberi e crei un volano incredibile».

Ci racconta così Roberto Limido, gestore dell’albergo ristorante Madonnina di Cantello, a circa 60 chilometri da Milano e ad un passo dal confine con il Canton Ticino, ma nella settimana del Salone del Mobile e del Fuori Salone pieno fino all’ultima camera.

«Non è così solo per noi, anche gli alberghi di Bergamo, Brescia, addirittura alcuni della Svizzera sono riempiti per il Salone del Mobile. Non ci sono eventi paragonabili in Italia, il Salone del Mobile è qualcosa di speciale e devo dire che il Comune di Milano fa molto per promuoverlo, con eventi anche al di fuori dalla fiera canonica, come il Fuori Salone che è un punto di riferimento anche per i più giovani», continua Limido.

«Noi abbiamo 10 camere matrimoniali, 2 suite (la terza è in arrivo e sarà un gioiello da 300 mq), 14 camere famigliari e 2 appartamenti d’albergo. Chi viene da noi? Soprattutto stranieri, tedeschi per la maggior parte, ma anche danesi e francesi. Tutte persone del settore, architetti, imprenditori, designer – prosegue -. La nostra tradizione con il Nord Europa è storica, la Madonnina era una stazione di posta già nel ‘700, Garibaldi cambiò i suoi cavalli qui dopo battaglia di Morazzone, abbiamo sempre avuto gente del Nord che va verso il Sud, verso Roma. La tradizione continua, ci interessa che i clienti tornino da noi anche in periodi diversi dal Salone del Mobile, quindi cerchiamo di trattarli il meglio possibile, è il nostro lavoro».

Infine, un accenno ad un 2023 da record per la struttura di Cantello: «Durate l’anno abbiamo clienti che vanno in Svizzera, amministratori delegati di aziende italiane che stanno da noi 2/3 giorni, lavoriamo tantissimo con le aziende della moda che hanno sede da qualche anno ormai a Stabio e Mendrisio. Il 2023 oltre al boom dal Salone del Mobile siamo stati sempre pieni da giugno a ottobre, completi tutte le sere tanto da dover mandare vie le persone. Non era mai successo prima. Anche grazie ai matrimoni, per cui c’è stato un ritorno eccezionale dopo lo stop imposto dal Covid: in molti si organizzano per far dormire i propri ospiti e noi di matrimoni ne organizziamo davvero tanti».