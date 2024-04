Arresto per spaccio nei boschi a Brezzo di Bedero

Un uomo di 22 anni di origini marocchine è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 aprile, nei boschi di Brezzo di Bedero.

All’uomo, che non parla italiano e sostiene di essere arrivato in Italia da 30 giorni, i carabinieri della stazione di Luino contestano la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio antidroga al 22 enne è stato trovato nel complesso un etto di stupefacenti suddivisi tra eroina, cocaina e hashish.

Nella fuga il ragazzo si è ferito alla testa e poi è stato raggiunto, oltre che dei militari di Luino, anche dai colleghi del reparto eliportato “Cacciatori” di Calabria, nella zona per contrastare allo spaccio di stupefacenti nelle valli varesine.

Il ragazzo è stato arrestato e condotto in camera di sicurezza, e martedì mattina è comparso di fronte al giudice per il rito per direttissima. La zona in cui l’uomo è stato arrestato non è lontana dal “Villaggio Olandese”.