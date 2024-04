Basket Uisp, la stagione regolare è agli sgoccioli

NOTIZIARIO UISP del 10 aprile 2024

BASKET UISP – Ultima settimana di regular Season in First League

Quattro partite si sono svolte martedì 2 aprile, con due successi casalinghi ed altrettanti esterni: Gavirate e Fuco Varese fanno bottino in casa, i lacuali del Lsg battono il Bbb Bobbiate, bene i varesini del Fuco che ottengono il terzo posto conclusivo nel girone Nord. A segno, lontano da casa Tradate e Travedona, coi tradatesi secondi nel girone Ovest, successo importante per i Pirates a Varano Borghi, nel derby dei laghi. Mercoledì 3 aprile caratterizzato dalla vittoria numero 18 di Albizzate: la capolista batte il Just Drink It, che chiude quarto nel girone Nord. Bene la Wool Va Varese nel Sud, i varesini battono Venegono, che farà i playout, playoff invece per il gruppo di capitan Puricelli. Giovedì 4 aprile con 5 match disputati: nel girone Ovest fra la Fortitudo Fagnano e la Fulgor Somma il successo va ai fagnanesi di casa, a Sud vince Gerenzano, la No Look si impone sui comaschi dell’Ellet@Rm Rovello. Ad Est l’ultima partita della prima fase sorride all’Antoniana Como, trionfatrice del girone, che regola il Tavernerio; bene anche Figino Serenza, seconda classificata, che batte Alebbio ed infine è Albavilla a prevalere in trasferta su Cantù, che si qualifica ai playoff.

Venerdì si giocano 5 partite: nell’Ovest successo per Borgomanero, Beavers a segno su Orange Five in maniera evidente. Nel raggruppamento Nord, fra Bizzozero e Boosters vincono i vedanesi al fotofinish di una lunghezza, entrambe le compagini sono pronte ai playout. Infine nel girone Ovest, portano a casa la vittoria Besozzo Horses, Pirates Travedona e Manigunda Gallarate, che terminano la prima fase con un sorriso, a discapito del Nbuc Busto Arsizio, Sesto Calende e Cso Borsano, tutte battute in casa. Ultimi 2 incontri in programma in First League sono andati in scena domenica 7 aprile, con le vittorie del Gsv Villaguardia ai danni del Kaire Sport Lurate Caccivio (dopo un supplementare) e del San Giovanni Bosco Olgiate Comasco, che batte in via Tarchini i Pink Panthers Varese.

UISP SPORT CIVICO – Lo sport protagonista della rigenerazione urbana

Nel cuore delle città italiane, l’innovazione sociale e urbana sta prendendo forma attraverso lo sport, con il progetto nazionale Uisp Sport Civico che continua a raccogliere successi. Questa iniziativa pionieristica, con il suo impegno per la promozione dello sport nei processi di rigenerazione urbana, si sta espandendo grazie

all’impegno dei comitati territoriali di Taranto, Matera, Roma, Prato, Reggio-Emilia, Padova e Torino.



Attraverso una serie di iniziative pilota, il progetto sta dimostrando come lo sport possa essere il catalizzatore per una cittadinanza attiva, mirando a rivitalizzare non solo gli spazi fisici ma anche le relazioni sociali, per creare comunità più coese e impegnate nel benessere collettivo. Per saperne di più: www.uisp.it

SPORT POINT – L’attività di raccolta fondi



In questi ultimi anni, in particolare con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e con il percorso di riforma legislativa del sistema sportivo, si sono aperti nuovi scenari per il mondo sportivo di base.

L’Uisp, da sempre attenta a supportare le associazioni, le società sportive affiliate ed i loro dirigenti a partire dagli ambiti gestionali, amministrativo-fiscali e contabili, mette a disposizione consulenze e risposte immediate per le esigenze di Aps, Asd e Società sportive.

Una opportunità sono le consulenze online con gli esperti del settore. La prossima, in calendario mercoledì 17 aprile, alle 18, affronterà il tema della raccolta fondi per gli enti sportivi e per gli enti del terzo settore alla luce delle linee guida ministeriali, gli oneri di rendicontazione ed i riflessi fiscali. Per info CLICCATE QUI.

