Calcio giovanile: il Morazzone campione regionale Juniores Under 19

Un’altra gioia per il Morazzone, questa volta non per la prima squadra appena promossa in promozione, ma per la formazione Juniores Under 19, guidata da Marco Dallo: la serata di sabato 27 aprile a Caronno Pertusella ha portato alla squadra del presidente Maurizio Compri il primo titolo regionale della storia della società, vinto grazie al 3-1 rifilato alla Solbiatese.

I gol della formazione rossoblu portano la firma di Caporali, Mocellin e dell’attaccate Manuel Casella, uno di cui sentiremo parlare: capelli e movenze alla Zirkzee, nella stagione regolare ha messo in rete 35 palloni (più 3 ai playoff) e ha già esordito (e segnato) con la prima squadra.

Per la Solbiatese, prima nella stagione regolare con 61 punti contro i 60 del Morazzone, seconda sconfitta di fila in finale regionale, il gol della bandiera porta la firma di Mali.