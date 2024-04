Cassano Magnago celebra il 25 aprile per le vie della città

Anche Cassano Magnago celebra il 25 aprile, con la commemorazione ufficiale, gli interventi ufficiali e quelli degli studenti, il corteo per le vie della città accompagnato dal Corpo Musicale Cassanese.

Il programma del 25 aprile a Cassano

Ore 10.00 Ritrovo al sacrario del cimitero

Ore 10.15 Partenza corteo: viale Rimembranze, via Mazzini, via San Giulio sino al monumento ai Caduti, via Da Giussano, piazzale Mazzucchelli, via Moro, via Buozzi, Piazza XXV Aprile

Ore 10.45 In Piazza XXV Aprile nei portici dei civici 10 e 11

– saluto dell’ANPI

– discorso ufficiale del Gruppo Alpini di Cassano Magnago

– interventi sul progetto “Cittadinanza attiva” da parte dei ragazzi del CCRR

(Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze) e dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Cassano Magnago

– discorso del Sindaco Pietro Ottaviani

Alla manifestazione partecipa il CORPO MUSICALE CASSANESE

In caso di pioggia la manifestazione del giorno 25 aprile, a partire dalle ore 10:45, si svolgerà

presso la Ex Chiesa di san Giulio