Colombo esulta: “Passo importante per la salvezza. In inferiorità numerica la squadra si è unita”

COLOMBO 1 «Finché la matematica non dice che siamo salvi serve calma, però stasera abbiamo fatto un passo importante verso la salvezza. Ci siamo un po’ complicati la partita, siamo stati bravi a soffrire da squadra, l’avevo chiesto ai ragazzi. Siamo stati uniti e compatti tutti insieme. E questa è la cosa positiva».

COLOMBO 2 «Contro l’Atalanta non eravamo riusciti a tenere bene le posizioni, anche per il modo di giocare dell’Atalanta, che ti porta spesso “fuori”. Stasera invece siamo riusciti a fare quanto provato in allenamento durante la settimana. Quando siamo rimasti in 10 è venuta fuori la voglia di soffrire tutti insieme, la voglia di non prendere gol, cosa che nell’ultimo periodo ci era mancata e che stasera abbiamo ritrovato, purtroppo dopo aver subito subito una rete a inizio partita. Dopo ci siamo compattati bene, i ragazzi che sono entrati in campo a partita in corso ci hanno dato una mano. Siamo stati mentalmente dentro la partita fino alla fine».

COLOMBO 3 «La squadra è costruita per avere sempre almeno 5 giovani in campo, se non 6. Tutti stanno dimostrando di essere in grado di poter dare un ottimo contributo, tutti sono cresciuti dall’inizio dell’anno. Adesso dobbiamo mettere giù di nuovo la testa per continuare a fare quanto provato finora. La partita? Siamo una squadra brava quando si difende e riparte, siamo una squadra brava a sfruttare qualche debolezza degli altri, da quando abbiamo cambiato modulo ancora di più, con un giocatore in avanti in più per ripartire. Siamo bravi a ripartire, ci difendiamo e abbiamo tanto campo dietro le spalle. Quando le squadre si difendono basse invece facciamo più fatica perché abbiamo pochi giocatori da 1vs1, praticamente solo Pitou».

CASTELLI 1 «Sono sempre contento di segnare, realizzare ancora una doppietta è importantissimo sia a livello personale sia e soprattutto per la squadra che ha trovato i tre punti. La vittoria mancava da qualche settimana, era fondamentale per avvicinarci al nostro obiettivo, ad oggi però non siamo ancora sicuri di avercelo».

CASTELLI 2 «Aver raggiunto tredici gol è una grandissima soddisfazione, sono contentissimo. Sono risultati che cerco da tanti anni e che credo di meritare. Non mi pongo limiti. Puntavo alla doppia cifra a inizio stagione, già negli allenamenti di quest’estate. Ora devo puntare ancora più in alto, a 15, magari anche a 16 gol. Credo che quest’anno avevamo la possibilità di salvarci già nelle partite precedenti, ad ogni modo penso che non abbiamo fatto una brutta stagione, adesso cerchiamo di avere il più presto un’idea di possiamo arrivare: con due vittorie secondo me siamo dentro ai playoff».

CASTELLI 3 «Settima vittoria in trasferta? Noi diamo il massimo sia in casa che in trasferta, quest’anno i risultati sono arrivati più volte lontano da Busto Arsizio ma non ho una risposta sul perché sia andata così quest’anno».