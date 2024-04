Con Malnate Ideale la prima serata da candidato sindaco di Sandro Damiani

Sarà Malnate Ideale ad accompagnare la prima serata pubblica di Sandro Damiani dopo l’annuncio della sua candidatura a sindaco per il centrodestra.

L’appuntamento è per venerdì 19 aprile (ore 21.00) in sala consiliare dove, oltre a Malnate Ideale, ci saranno le altre liste che appoggeranno l’avvocato in questa campagna elettorale.

Malnate Ideale nell’occasione presenterà la propria lista e il programma verso le elezioni dell’8 e 9 giugno.