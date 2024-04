Dinamiche storiche e attuali del conflitto israelo-palestinese: incontro nella sede di “Un’altra storia”

Sabato 13 Aprile, alle ore 15:30, l’associazione “Un’Altra Storia” di Varese terrà un incontro cruciale per discutere la situazione attuale della Palestina, un tema che continua a generare dibattito a livello globale. L’evento si svolgerà a Varese, in via Del Cairo 34.

Giorgio Cremaschi e Hassan Naim condurranno il dialogo, con l’obiettivo di approfondire le radici storiche e le dinamiche attuali che definiscono il conflitto israelo-palestinese.

L’incontro sarà coordinato da Giuseppe Musolino e vedrà l’intervento di diverse figure rappresentative di associazioni e movimenti che si occupano di questioni legate alla Palestina e alla pace nella regione, tra cui Catherine Anger di France Insoumise Italia, Filippo Bianchetti del Comitato Varesino Palestina, Francesca Bonoldi, rappresentante territoriale Varese MSS, e Antonio Cuomo, segretario provinciale PRC.