E1 Series, sette tappe per un Mondiale tra sport, spettacolo e “green”

Ha forti radici sulla sponda lombarda del Verbano il campionato E1 Series, una competizione in ascesa nel mondo della motonautica che si tiene sotto l’egida della UIM, ovvero la federazione internazionale di queste discipline. Nata per iniziativa di due manager, lo spagnolo Alejandro Agag e l’italo-britannico Rodi Basso, il campionato prevede l’utilizzo di imbarcazioni a trazione completamente elettrica e a zero emissioni.

Si tratta dei cosiddetti RaceBird, monoposto (il pilota utilizza un volante come quello delle automobili) dotati di particolari foil che quindi permettono di viaggiare sospesi sopra il pelo dell’acqua raggiungendo anche velocità considerevoli. Scafi progettati dalla norvegese Sophie Horne ma dal design italiano (li ha “firmati” Brunello Acampora) che sono costruiti proprio a Sesto Calende. Al campionato partecipano per ora otto squadre con due piloti ciascuna, un uomo e una donna: l’unica iscritta italiana è Vicky Piria, 30enne milanese nota al grande pubblico per essere uno dei volti di Sky per la Formula 1.

Molti team prendono il nome da grandi personaggi dello sport: Piria, insieme allo spagnolo Dani Clos, gareggia con i colori del Sergio Perez E1 Team e si confronta con le squadre dedicate a Rafa Nadal, Tom Brady, Didier Drogba al giocatore di cricket Virat Kohli, al producer Steve Aoki, all’imprenditore Marcelo Claure e al cantante Marc Anthony. Molti di loro sono anche i proprietari della struttura.

Il calendario 2024 prevede sette tappe, la prima delle quali è già stata disputata a Gedda, in Arabia Saudita (il fondo sovrano PIF è il principale sponsor del circuito). La vittoria è andata al Team Brady composto dalla finlandese Emma Kimiläinen e dal britannico Sam Coleman, seguiti da Team Miami e da Team Rafa; Piria e Clos hanno chiuso al quinto posto.

Il prossimo round è quello italiano e si svolgerà a Venezia l’11-12 maggio con la prima giornata dedicata a prove e qualifiche e la seconda alla gara. Non deve stupire l’inserimento di una città particolare come Venezia nel programma, visto che la sostenibilità ambientale e la salvaguardia dei mari sono tra gli obiettivi dichiarati di tutta la organizzazione di E1 Series. Il campionato poi toccherà Marbella, Ginevra, Montecarlo, Rotterdam per terminare a Hong Kong il 10 novembre prossimo.