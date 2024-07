“LagoMaggioreMusica” fa tappa all’abbazia di Sesto Calende

Si sposta sulla sponda lombarda del Verbano il festival LagoMaggioreMusica, giunto quest’anno alla trentesima edizione: domenica 28 luglio, nell’abbazia di San Donato, a Sesto Calende (Va), si esibirà il Quartetto Thumós (ore 21, ingresso a offerta libera), che eseguirà musiche di Prokofiev (Quartetto in fa maggiore op. 92 n. 2) e Ravel (Quartetto in fa maggiore).

Il Quartetto Thumós è formato da Simone Ceriani (violino), Francesca Boscarato (violino), Sebastiano Favento (viola) e Alessandro Mauriello (violoncello), giovani musicisti diplomatisi al Conservatorio di Milano che collaborano insieme dall’estate del 2022. Dopo aver partecipato al corso Stauffer Artist Diploma in Quartetto d’archi dell’Accademia Stauffer, a cura dei Maestri del Quartetto di Cremona, hanno preso parte a masterclass di musica da camera tenute da docenti di prestigio quali Jerusalem Quartet, Schumann Quartett, Ida Bieler, Eckart Runge, Miguel Da Silva, Mark Messenger e Nathan Braude.

Nel gennaio del 2023 il quartetto è stato selezionato per aderire alla rete de Le Dimore del Quartetto, con cui collabora frequentemente. Grazie all’Accademia Stauffer, ha avuto la possibilità di partecipare ad uno scambio culturale con il Royal College of Music di Londra conclusosi con un concerto alla Amaryllis Fleming Concert Hall. Nel 2023, il quartetto è risultato vincitore del Primo Premio nella categoria Musica da Camera della IX edizione del Premio del Conservatorio di Milano e nel 2024 del Primo Premio e del Premio Speciale “Chamber Music for Europe” nella 28a edizione del Concorso “Rospigliosi”.

I componenti del Quartetto Thumós si sono laureati singolarmente al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano e al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Dallo scorso ottobre frequentano il Master di Musica da Camera per archi e pianoforte al Kunst Universität di Graz, tenuto da Alexander Pavlovsky, primo violino del Jerusalem Quartet.