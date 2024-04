Edoardo Franco debutta a L’Isola dei Famosi: la nuova sfida del vincitore varesino di MasterChef

E con un gran “dajeeeeeee“, la sua esortazione preferita, urlata in questo caso per farsi coraggio prima del tradizionale tuffo dall’elicottero Edoardo Franco, il varesino noto per aver vinto la dodicesima edizione di MasterChef Italia, ha fatto il suo debutto in diretta tivù nella sera dell’8 aprile come concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024.

CHI E’ EDOARDO FRANCO

Nato nel 1996 a Varese, la sua passione per la cucina lo ha portato a emergere attraverso la dodicesima edizione di Masterchef, che ha vinto permettendogli di pubblicare il suo libro di cucina “Daje“.

La sua esperienza culinaria, unita alla sua vivace personalità e al suo caratteristico taglio di capelli, lo hanno reso un personaggio televisivo amato dal pubblico. Prima di affermarsi con il talent, Edoardo Franco ha svolto diversi lavori, tra cui quello di rider in Germania. La vittoria di MasterChef, invece, gli ha aperto nuove porte nel panorama televisivo italiano.

Dopo una serie di ospitate, arriva quindi la sua partecipazione a l’Isola dei Famosi, una nuova sfida e un’opportunità per dimostrare la sua abilità di sopravvivenza al di fuori della cucina. Con il supporto dei fan e una base di follower crescente, soprattutto su Instagram dove vanta quasi 200.000 seguaci, Edoardo si avventura in questa nuova esperienza televisiva, che lo mette alla prova in un contesto completamente diverso da quello culinario.

AL TIMONE DELL’ISOLA DEI FAMOSI 2024 VLADIMIR LUXURIA

La nuova edizione del reality show in onda su Canale 5 è per la prima volta condotta da Vladimir Luxuria dopo anni di conduzione affidata a Ilary Blasi.

Vladimir Luxuria, icona del mondo LGBTQ+ e prima parlamentare apertamente transgender in Italia, ha un legame profondo con “L’Isola dei Famosi”, avendo non solo vinto l’edizione del 2008 ma essendo stata anche opinionista nelle edizioni successive.

La sua conduzione, meno alla “Grande Fratello” delle edizioni precedenti targate Mediaset e più composta e arguta (stando almeno alle prime ore di trasmissione) riavvicina il programma ai fasti delle mitiche edizioni su Rai 2 condotte da Simona Ventura che, con il suo stile diretto e carismatico, ha guidato con grande capacità diverse edizioni del programma, rendendolo uno dei reality show più seguiti in Italia.

NEL CAST FAMOSI E NON FAMOSI

Oltre a Edoardo Franco, il cast dell’Isola dei Famosi 2024 include nomi più o meno famosi ai più come l’attrice anni ’80 Marina Suma, l’ex showgirl e ballerina e attuale conduttrice Matilde Brandi, la campionessa di scherma Valentina Vezzali, il giudice di Masterchef Italia e Usa Joe Bastianich, l’inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa, la pornostar anni ’80 Luce Caponegro (Meglio conosciuta come Selen), miss Italia Francesca Bergesio. Con loro anche Maité Yanes, Greta Zuccarello, Samuel Peron, Aras Senol, e Artur Dainese.

Sull’isola ci son anche quattro “non famosi” che si metteranno in gioco insieme ai concorrenti più conosciuti: si tratta del pescivendolo napoletano Peppe Di Napoli, il poeta torinese Pietro Fanelli, la contessa di Cortina Alvina Verecondi Scortecci, e la modella pavese Khady Gueye.

Come inviata una altra “tosta” novità: Elenoire Casalegno, che conduce dall’Honduras con grande piglio, in sostizuone del precedente inviato Alvin.