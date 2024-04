Elezioni Mercallo, Andrea Tessarolo presenta squadra e obiettivi

Il sindaco uscente di Mercallo Andrea Tessarolo, in corsa alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno sostenuto dalla lista Vivere Mercallo, ha incontrato i cittadini martedì 23 aprile per presentare la sua squadra e i progetti del programma elettorale.

La lista

I candidati di Vivere Mercallo sono: Claudia Soldati, Immacolata Mancuso, Eugenio Pirri, Pasquale Arena, Silvia Tessarolo, Andrea Duma, Giacomo Agostini, Mauro Balzarini, Adelia Moroni e Savino Lanotte.

«In questo percorso – ha spiegato Tessarolo – mi accompagnano vecchi compagni di viaggio ma anche forze nuove, tra le quali due giovani. L’equilibrio perfetto tra novità ed esperienza».

Il programma

Gli investimenti principali proposti da Vivere Mercallo ci sono: l’ampliamento del centro polivalente, dotandolo di un cucina e altre attività di supporto; la realizzazione di una struttura fissa per piccoli eventi; la realizzazione di servizi igienici al parco giochi di via Bergamo e il miglioramento delle strutture comunali vicino al lago con la realizzazione di un infopoint turistico.

In ambito sociale e dello sport, gli obiettivi di Vivere Mercallo sono: continuare le attività di sensibilizzazione su disagio giovanile, bullismo, ludopatia; aderire al servizio civile nazionale; istituire una cerimonia annuale per la premiazione degli atleti mercallesi e dare vita a una festa dello sport.

Tra le iniziative di bilancio ci sono prima di tutto: evitare l’aumento della pressione fiscale; conservare il consiglio comunale dei ragazzi e potenziare i servizi di pre e doposcuola.

Per quanto riguarda la sicurezza, Vivere Mercallo punta a: istituzione un comando di polizia in associazione coi comuni confinanti e completare la videosorveglianza lungo le strade di accesso al paese.

Gli interventi per la tutela dell’ambiente sono: la programmazione costante del decoro urbano; proseguire gli investimenti per ridurre il rischio idrogeologico, riqualificare gli ambienti naturali del paese, per sfruttare al meglio soprattutto le rive sul Lago di Comabbio.

In ambito salute, Vivere Mercallo vuole stimolare Ats Insubria per ripristinare il medico di base; istituire il servizio di accompagnamento per disabili e anziani verso gli ambulatori; realizzare zone fitness in parchi e aree verde e organizzare corsi per l’utilizzo del defibrillatore dedicati ai cittadini.

Proposte anche sui temi sostenibilità, accessibilità e cultura. I progetti della lista: riorganizzare la viabilità del centro in vista della costruzione della nuova ciclopedonale che dal lago raggiungerà Sesto Calende; abbattere le barriere architettoniche; installare colonnine di ricarica elettriche; istituire giornate culturali alla scoperta del territorio, mostre d’arte e borse di studio. Tra le iniziative, anche il sostegno alla nascita di una Pro Loco di Mercallo.

Il sostegno della politica

Alla presentazione di martedì hanno partecipato per sostenere la candidatura di Tessarolo anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il consigliere regionale Emanuele Monti e il sindaco di Gallarate Andrea Cassani.