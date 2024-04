Festa Luino: vince la Coppa Lombardia e vola in Promozione

(Foto Luino1910.it) – È stata una grande festa quella del Luino, anche per l’andamento di una gara emozionante e ricca di ribaltamenti. Alla fine i rigori premiano i rossoblù di mister Giallonardo: vittoria della Coppa Lombardia di Prima Categoria e Promozione conquistata.

Una gara, quella di Pozzuolo Martesana contro la squadra bergamasca del Badalasco che rimarrà ben impressa nella storia dello sport luinese e che porta la società alla categoria superiore.

LA CRONACA

Parte meglio il Luino che al 21’ passa in vantaggio: palla rubata da Gningue e assist per Incarbone che non sbaglia: 1-0. La reazione dei bergamaschi è immediata e serve un grande Ruzzoni a mantenere il vantaggio. Il portiere dei luinesi non può nulla però al 42’ quando Pesenti si gira in area e mette a segno l’1-1.

La ripresa è ancora nel segno del Badalasco che ribalta la contesa, ancora con Pesenti, che al 5’ sigla il 2-1 con un bel destro a giro. Il Luino ci prova ma senza grande fortuna. L’ingresso di Lercara dà linfa vitale ai rossoblù che nel recupero trovano un pareggio ormai quasi insperato: è Trizio a siglare il 2-2 e mandare la gara ai supplementari.

Nell’extra time il Luino rischia ma il palo salva il risultato, mentre ai rigori a fare la differenza è la parata di Ruzzoni su Gamba nel rigore decisivo che fa scattare la festa rossoblù.

TABELLINO

LUINO – BADALASCO 5-4 dcr (2-2)

Marcatori: 22′ pt Incarbone (L), 42′ pt Pesenti (B); 5′ st Pesenti (B), 50′ st Trizio (L)

Luino: Ruzzoni, Testa S. (41′ st Spena), Iozzino (9′ st Lercara), Testa M., Nasali, Visconti, Asero (41′ st Seno), Dozzio (26′ st Olaya), Incarbone, Gningue, Barone. A disposizione: Peri, Spozio, Chrifi, Gaspari. Allenatore: Giallonardo

Badalasco: Marta M., Licini (30′ st Gamba), Mezzacapo, Lamera, Defendi, Pagani, Chignoli, Merizio (118′ sts De Bernardi), Pesenti (18′ st Rubbi), Cavana (30′ st Ceka), Polesello. A disposizione: Marta N., Menclossi, Amati, Possenti, Corna. Allenatore: Pagnoncelli

Arbitro: Enrico Pappalardo di Crema

Ammoniti: Pagani (B), Licini (B), Nasali (L), Testa M. (L), Visconti (L) Olaya (L). Calci d’angolo: 6-2.

Note: Giornata nuvolosa, terreno in sintetico.