Fisco, frontalieri e nuove regole al centro del Congresso “Svizzera Italia”

Economia, lavoro e fisco al centro dell’ottavo congresso Svizzera Italia, in programma giovedì 11 aprile, dalle 16, alla Camera di Commercio di Varese. Un momento di confronto aperto a professionisti, imprese e lavoratori che toccherà le principali tematiche che interessano i rapporti di transfronalierato e più in generale i più importanti nodi di attualità che riguardano, alla luce di nuove e recenti normative, i territori dell’area insubrica.

L’evento è organizzato da Varese Professionisti in collaborazione con Studio Giallo di Varese e Mega Fiduciaria (la partecipazione è gratuita previa prenotazione online, qui per iscriversi).

«Il congresso, giunto alla sua ottava edizione, vuole essere un momento annuale di confronto concreto e di riflessione sulle questioni che riguardano imprese e lavoratori che quotidianamente si rapportano con le dinamiche di confine. Si rivolge a un pubblico ampio di soggetti – spiegano i promotori -: agli imprenditori con interventi di chiarimento su aspetti come ad esempio la tassazione dei dividendi o le partecipazioni in imprese italiane o svizzere e ai frontalieri con l’analisi delle principali novità legate al nuovo accordo fiscale bilaterale, alla recente tassa sulla salute o allo smart working, con approfondimenti sulle discrepanze tra gli aspetti fiscali e quelli previdenziali».

Le norme introdotte dall’accordo tra Italia e Svizzera riguardano però anche gli enti locali, con implicazioni che hanno a che fare con le finanze territoriali, con la partita dei ristorni o le conseguenze, ancora da definire con precisione, dell’ampliamento della lista dei comuni considerati di frontiera. Al centro del congresso un ruolo rilevante spetta al tema della sicurezza sociale e della legalità. Nell’edizione 2024, in particolare, con un intervento di sintesi a cura del capitano Roberto Castorina, comandante della Guardia di finanza di Luino, che parlerà delle attività di controllo che il corpo sta effettuando per verificare la correttezza di alcune posizioni di soggetti italiani possessori di quote di società a responsabilità limitata svizzere.

Il programma del congresso “Svizzera – Italia 2024”

16.00 Registrazione dei partecipanti in Sala Campiotti Camera di Commercio Varese

16.30 Saluti ed apertura lavori – Moderatore Marco Giovannelli

17.00 – 17.30 La tassazione dei dividendi e le nuove disposizioni in materia di residenza / sede legale, dott. Aris Merlo – Fiduciario, dott. Salvatore Giallo – Commercialista

17.30 – 18.00 Controlli fiscali su partecipazioni in società svizzere possedute da soggetti italiani, cap. Roberto Castorina – Guardia di Finanza

18.00 – 18.30 Le ultime novità per i frontalieri. Nuovo accordo/smart working/tassa salute, dott. Andrea Puzone – Commercialista

18.30 – 19.00 Nuovi comuni transfrontalieri, arch. Massimo Mastromarino – Presidente Associazione comuni italiani di frontiera

19.00 – 20.00 Assoggettamento transfrontaliero alla sicurezza sociale ed imposizione dei frontalieri in Svizzera, dott. Davide Nuzzi – Fiduciario

20.00 – Chiusura lavori e aperitivo a buffet

Informazioni e iscrizioni: dott. Salvatore Giallo – Tel. 0332 831 777 e-mail: salvatore.giallo@studiogiallo.eu

Iscrizione al Convegno 2024: https://bit.ly/3VNkn75