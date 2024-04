Fissata la data del funerale del sindaco di Castellanza Mirella Cerini

Saranno celebrati giovedì 2 maggio, alle 11, nella chiesa parrocchiale di San Giulio, i funerali del sindaco di Castellanza, Mirella Cerini, tragicamente morta il 25 aprile dopo le celebrazioni della giornata della Liberazione all’interno del palazzo comunale e con ancora addosso la fascia tricolore. È prevista la partecipazione di numerose autorità e di sindaci in fascia tricolore.

La camera ardente sarà aperta mercoledì 1 maggio, dalle 9 alle 18, nella sala delle colonne di Palazzo Brambilla, nella sede dove il primo cittadino ha lavorato con impegno e passione per la sua Castellanza, fino all’ultimo.

L’amato sindaco è stata ricordata domenica 28 aprile nel cortile del municipio dove i ragazzi e le ragazze tornati dalla fiaccolata a Novacella, nel Bolzanese, hanno portato la fiaccola. Ad attenderli c’erano tante persone, concittadini e familiari. Poche parole e tanto silenzio rispettoso per un primo momento di cordoglio pubblico. Don Jacopo ha voluto ricordare come «questo vuole essere un segno di riconoscenza per il suo essere presente».

I ricordi e i messaggi per la scomparsa del sindaco Mirella

