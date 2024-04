Al Gagarin di Busto una serata di musica per il diritto alla salute e contro l’ospedale unico

Mercoledì 24 aprile, il Circolo Gagarin di Busto Arsizio, in collaborazione con il Comitato per il Diritto alla Salute del Varesotto, ospiterà una serata di mobilitazione e raccolta fondi per sostenere le battaglie legali per la salvaguardia e l’ammodernamento degli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate.

Questi sforzi si oppongono alla costruzione di un unico ospedale nella zona, preferendo invece il rinnovamento delle strutture esistenti. Membri del Comitato illustreranno le ragioni e l’importanza del ricorso amministrativo presentato al Presidente della Repubblica, sottolineando l’impatto significativo sulla salute pubblica e sul territorio (nella foto di apertura: l’area di campi e bosco dove è previsto il nuovo ospedale).

Il ricorso – per le dimensioni e il valore del progetto contestato – si presenta come molto oneroso e per questo sono state lanciate diverse iniziative di crowdfunding.

L’evento avrà luogo al Circolo Gagarin, Via Galvani 2bis, 21052 Busto Arsizio, Italia. L’ingresso è fissato a 10 euro, riservato ai possessori della tessera ARCI. Le attività e la ristorazione saranno disponibili a partire dalle 19:30.

La serata sarà animata dalle vibrazioni reggae del Rootical Foundation in quartetto e dai DJ set di Andrea Cegna e Vito War. Non solo offrirà musica, ma anche servizi di bar, cucina e un bookshop.

Inoltre, sarà presente il responsabile di SOS Liste D’attesa, un’iniziativa volta a ridurre le attese per i servizi sanitari urgenti.

Per accedere all’evento è necessario essere membri del Circolo Gagarin tramite la tessera ARCI, che può essere richiesta online attraverso l’app “ARCI” e ritirata durante gli orari di apertura del circolo versando la quota di adesione.