Gli Skorpions attesi al Vigorelli per il più classico dei derby

Torna il derby, con le sue emozioni e la passione che solo la partita per eccellenza sa riservare.

Frogs e Skorpions si affrontano al Vigorelli sabato sera, kick off alle 21, con obiettivi diversi, ma con la medesima necessità di portare a casa punti pesanti, basilari per Varese per arrivare al big match contro Ancona con un record immacolato e utili a Legnano per affrontare al meglio il rush finale della regular season con ampie possibilità, peraltro, di centrare la postseason. I Frogs hanno dimostrato di essere una squadra tenace, che non molla mai, come attesta l’ultimo impegno neroargento, contro i Guelfi, nella quale la squadra di Tony Addona ha condotto a lungo le danze, pur priva di Damon Sheehy-Guiseppi, prima di cedere nel finale. Saranno tante le sfide dentro la sfida a cominciare da quella tra i due registi con Griffin ancora al primo posto per efficienza di passaggio e Eystin Salum re della produzione offensiva in termine di yarde.

Altri temi del match saranno la capacità degli Skorpions di far fronte al gioco aereo avversario, rammentiamo che la squadra di Nick Holt è leader nella specialità con tre intercetti messi a segno in quattro gare e l’attenzione ai big play che soprattutto per i padroni di casa sono un’arma spesso vincente.

L’attacco di Varese può beneficiare della padronanza di gestire il gioco dimostrata dal suo quarterback che fa della regolarità il marchio di fabbrica. Tutto ciò premesso, ci sono sicuramente gli elementi per una partita spettacolare che non dovrebbe disattendere le attese dei tifosi. Gli Skorpions devono riscattare la sconfitta dell’anno scorso che avrebbe potuto avere conseguenze nefaste se la squadra non avesse centrato la doppia vittoria contro i Rhinos che è valsa prima l’accesso ai play off e, poi, la conquista della semifinale.

Programma di Prima Divisione (week VII) sabato 20 aprile, ore 18 Dolphins Ancona – Warriors Bologna, ore 21 Velodromo Vigorelli Frogs Legnano – Skorpions Varese Classifica: Skorpions e Dolphins 4-0 Guelfi 4-1 Panthers e Frogs 2-2 Giaguari 2-3 Rhinos 2-4 Marines 1-4 Warriors 0-5