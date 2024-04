Grande attesa per il Sole Nero: l’eclissi totale dell’8 aprile sarà l’evento astronomico dell’anno

C’è grandissima attesa tra studiosi e semplici appassionati per il Sole Nero dell’8 aprile, l’eclissi totale di Sole che si annuncia come l’evento astronomico dell’anno.

Il raro e suggestivo fenomeno purtroppo non sarà visibile dall’Italia, nemmeno in versione ridotta, come eclisse parziale. Solo chi abita negli Stati Uniti, in Canada e Messico potrà godersi lo spettacolo del disco solare che si oscura, coperto completamente dalla Luna. Il fenomeno dell’8 aprile oltre che perfetto per via del particolare allineamento tra Terra, Luna e Sole, sarà anche insolitamente lungo.

L’evento sta galvanizzando studiosi e appassionati di tutto il mondo, che stanno convergendo in massa in diverse località del continente americano. Secondo le indicazioni della NASA, queste sono le regioni degli Stati Uniti dove si potrà ammirare il fenomeno nella sua interessa: Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire, Maine e alcune parti del Tennessee e del Michigan vivranno l’eclissi solare totale, oltre ad alcune zone del Messico e del Canada.

Molte le partenze anche dall’Italia, compreso il Varesotto. Tra quanti stanno preparando bagagli e attrezzature ci sono alcuni soci del Gat, il Gruppo Astronomico Tradatese.

Chi non potrà partire si può organizzare online: il sito della NASA trasmetterà l’evento, così come molti canali specializzati sui social. Dall’Italia, chi la vuole vedere in realtime deve collegarsi tra le 18,38 e le 21,55 ora italiana dell’8 aprile.

(Nell’immagine scattata dal Gat – Gruppo astronomico tradatese, l’eclissi del 2010 fotografata dall’Isola di Pasqua)